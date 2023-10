La 1ère édition de “LOL : Qui paie ses impôts en France, sort ! ” débarque sur Amazon Prime

C’est un casting 5 étoiles que Prime Vidéo a choisi de mettre à l’honneur dans son tout nouveau spin-off de “LOL : Qui rit, sort !”. Florent Pagny, Jeff Bezos, Gérard Depardieu, ou encore Patrick Pouyanné, PDG de Total Energie, pas moins de 10 célébrités qui vont devoir s’affronter dans des épreuves délirantes pour pousser leurs adversaires à commettre l’irréparable : payer leurs impôts en France. “Cette nouvelle édition est déjà historique !” prévient Philippe Lacheau, toujours aux manettes de l’émission. “On a réuni des pointures de la fraude fiscale. Les mecs sont des machines. Je peux pas trop vous en dire mais ça a été très difficile de les faire craquer ! À l’heure où je vous parle, on est déjà à 46 épisodes et il n’y en a pas eu un seul d’éliminé…Ça commence à être long…”

Face à l’impossibilité de départager les candidats, la production a finalement décidé de rajouter les mêmes règles qui ont fait le succès de “LOL : Qui rit, sort !” et de “LOL : Qui crie, sort !” : interdiction de rire, mais également interdiction de crier. “À un moment ils nous ont éteint la lumière et lâché un inspecteur du fisc dans le studio” raconte Patrick Balkany, encore sous le choc. “J’avais réussi à ne pas éclater de rire devant les montages financiers hilarants de Jeff Bezos, mais là je vous avoue que j’ai pas réussi à ne pas hurler de frayeur.” poursuit-il en s’épongeant le front avec un billet de 200 balles. Puis d’ajouter : “Ça m’a valu un carton jaune que j’ai immédiatement fait annuler en offrant à Philippe Lacheau 500 000 € en petites coupures et une villa à Marrakech. Eh, faut être beau joueur !”

Un divertissement qui promet encore du grand spectacle et dont le grand gagnant remportera un chèque exceptionnel de 150 000€ non imposable. Bernard Arnault, quant à lui, a déclaré que s’il remportait cette première saison, il s’engagerait solennellement à “faire don d’au moins 1% du montant aux Restos du Coeur.”