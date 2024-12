Économies – Les pharmaciens habituels seront remplacés par des pharmaciens « génériques »

“Pour lire une ordonnance, trouver 2 boîtes de doliprane dans un rayon, et répéter plusieurs fois très fort les symptômes d’une personne qui vient à cause d’une diarrhée, il ne faut pas non plus avoir fait Saint-Cyr” a déclaré le ministre du budget. Le ministère de la santé s’est aussi montré favorable à cette mesure “Il faut dire que c’est les pharmaciens qui ont commencé, en proposant des génériques tout le temps. Et bah voilà, c’est celui qui dit qui y est !”.

La ministre de la santé a tenu à rassurer les citoyens devant ce changement : “Pour les clients, ça ne va pas changer grand-chose. Ca sera comme pour les médicaments génériques, la seule différence avec les médicaments classiques c’est qu’ils sont moins chers et souvent moins bons. Pour les pharmaciens ça sera la même chose, ils coûteront moins chers, et ils seront moins bons, car pas forcément diplomés, ni même intéressés par la médecine. On fait ça à l’américaine : Au Mc Donald’s, aucun cuisinier n’a de diplôme dans la restauration, pourtant les gens y vont quand même !”

Des coupes budgétaires indispensables

Pour le ministre du budget, cette mesure reste un moindre mal : “De toute façon, on doit couper dans les budgets, donc on doit faire des choix. On nous dit de songer à baisser les frais de bouche des sénateurs, mais c’est une folie. Un gargouilli de Gérard Larcher c’est l’équivalent d’un séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter.”. Les pharmaciens ne seront pas les seuls à voir leur domaine évoluer toujours selon le ministre : “Les employés des espaces verts en mairie, seront remplacés par des chèvres, les CRS par des Rottweilers, plus efficaces et plus intelligents, et pour les ministres, on va continuer comme avant : prendre des gens déconnectés et peu compétents. C’est une méthode qui marche tellement que même aux Etats-Unis, Donald Trump va s’en inspirer !”.