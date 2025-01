Shein va désormais indiquer sur ses t-shirts l’âge de l’enfant qui l’a fabriqué

Une démarche qui a été saluée par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux à l’image de Fafou82 qui écrit : “C’est impensable aujourd’hui de ne pas connaître l’âge de l’enfant qui dort 2 heures par nuit et mange des racines bouillies trois fois par jour pour fabriquer nos habits. Traitez-moi de gauchiste ou de bien-pensant, mais dans ces conditions je n’achèterai jamais du moins de 12 ans.”

Même son de cloche au département marketing de plusieurs grandes marques comme chez Asos qui salue “une avancée significative en matière de RSE”. “C’est un véritable électrochoc pour toute l’industrie. C’est pourquoi chez Asos nous avons emboîté le pas à Shein et proposons même une politique “un t-shirt acheté, un bol de riz offert” détaille Sylvie Bouillard, responsable du marketing.

Galvanisé par ces retours positifs, Shein ne compte pas en rester là et planche d’ores et déjà sur de nouvelles avancées pour 2025. Parmi celles-ci, la possibilité de choisir directement en ligne l’enfant Ouïghour qui fabriquera l’habit “Et peut-être même d’entamer une correspondance et de lui envoyer une photo de vous portant le t-shirt en question” s’enthousiasme-t-on chez Shein.