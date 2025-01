Mal-être au travail : Un patron visionnaire remplace l’intégralité de ses employés par des happiness managers

“Le mal-être dans l’entreprise n’est plus qu’un mauvais souvenir” explique avec bonheur ce patron d’une PMP qui comptait il y a peu encore une centaine d’employés. “Depuis le licenciement de la totalité de nos employés et leur remplacement par des happiness managers, le taux de réclamation sur les conditions de travail au sein de l’entreprise a baissé de plus de 1200%” s’est félicitée la DRH qui souligne une hausse de plus de 300% du taux d’intégration dans la société après l’embauche de 120 happiness managers. « Nous avons fait un sondage et 99% des employés ont confiance dans les choix de la société et son avenir ».

L’entreprise a cependant dû s’adapter rapidement en achetant plus d’une trentaine de baby-foots, ainsi qu’une palette entière de jeux de société et organise désormais des soirées stand up chaque soir dans l’usine pour “maintenir la cohésion et le moral des troupes” souligne le patron. “On observe cependant une baisse de 4000% de productivité du fait qu’ils passent la journée à organiser des tournois de baby-foot mais on réfléchit cependant à imposer des espaces de travail entre les pauses de relaxations et de yoga” souffle la DRH.

Le patron ne ferme cependant pas la porte à d’autres nouvelles innovations comme remplacer ses happiness managers par une IA. “Il est probable que dès qu’une IA sera capable de jouer au baby-foot et de commander une pizza, il nous faudra faire des choix drastiques” souligne le patron avec un visage fermé avant d’entamer le sixième tournoi de baby-foot de la semaine.

Photo : Pixels