Il meurt avant l’arrivée du ruissellement

Il n’aura pas connu le ruissellement. Bruno P, 57 ans, résidant à Saint-Dizier (52), est mort la semaine dernière des suites d’un cancer du colon. Sa femme, Isabelle, ne cachait pas sa déception : « Quand je pense à toutes les montagnes d’argent qu’il devait toucher et dont il ne verra même pas la couleur, ça me rend très triste. » Sa fille, Chloé, renchérit : « C’est d’autant plus dommage qu’il avait à chaque fois voté Macron au premier tour donc il savait que le ruissellement n’allait pas tarder à arriver. » Puis d’exprimer un regret : « Je me dis qu’on n’a peut-être pas fait suffisamment de sacrifices pour donner aux riches afin que ça ruisselle plus fort et plus vite. »

Un avenir florissant brisé net

Le meilleur ami de Bruno, Jean-Paul, pleure un « compagnon fidèle et un homme raisonnable ». Il se désole lui aussi de cette mort soudaine et injuste : « Il avait toujours rêvé de découvrir l’effet que ça fait d’avoir des stock-options et du champagne qui coule à flot. Il aura juste gagné le SMIC toute sa vie. C’est vraiment trop bête, ça s’est joué à rien. » Selon ses proches, Bruno avait déjà commencé à mettre de l’argent de côté pour s’acheter une Ferrari en prévision de l’arrivée du ruissellement. A ce jour, il avait déjà réuni la coquette somme de 360 euros.