Les dons de la petite souris seront désormais soumis à une TVA de 20 %

Éric Lombard l’avait annoncé dès son arrivée au gouvernement : “Toutes les solutions seront étudiées pour réduire la dette publique. Les dons opérés par la petite souris consécutivement à la perte d’une dent de lait seront ainsi soumis à la TVA pour tous les enfants, sans exception” explique le ministre, mettant ainsi fin à une “zone grise fiscale” qui subsiste depuis des années

Les dons devront être déclarés aux impôts en remplissant le formulaire 2735 et feront l’objet d’une exonération en cas de donation de plus de 65 900 €. Les dons de type bonbons, jeux vidéo et autres vélos devront être déclarés dans le formulaire dédié aux dons en nature et pourront faire l’objet d’une réduction d’impôt à hauteur de 66 %, à condition que l’enfant soit déclaré comme une organisation d’intérêt général, précise le ministre.

De son côté, la petite souris devra également déclarer toutes les dents de lait récoltées au cours de l’année fiscale puisqu’elles ont vocation à être utilisées dans le cadre d’un projet immobilier (un château en ivoire, ndlr). “Le bien sera soumis à la taxe foncière, comme n’importe quel autre bien immobilier”, poursuit Éric Lombard qui compte bien étendre ce système de taxation à la quête effectuée à la fin de la messe, aux cagnottes de pot de départ en retraite et aux dons reçus par les sans domicile fixe.