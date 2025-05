Paris : il fait fortune en renommant sa boulangerie en “bar à pains”

“J’aime bien dire qu’on a utilisé une baguette magique pour transformer notre établissement, car j’adore les jeux de mots sur l’univers du pain, mais la vérité c’est qu’on a redonné un coup de polish sur un concept en perte de vitesse” nous explique Basile, diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Pau. “Quand Basile m’a proposé le projet de transformer ma boulangerie, j’étais d’abord sceptique. Parce que d’un côté, j’avais testé un bar à crêpes et j’avais adoré, mais j’avais aussi testé un bar à ongles, et j’ai trouvé ça beaucoup moins bon” nous explique Étienne L, boulanger depuis 11 ans.

Une véritable boulangerie 3.0

“Pour que ce soit efficace, il nous fallait un fonctionnement beaucoup plus à l’américaine. Alors on a installé des bornes de commandes, on a remplacé les vendeurs en boulangerie par des baristas, et pour retrouver les clients, on écrit leur nom en sucre glace sur leurs commandes” nous explique Basile dans son chino beige. “Je trouvais ça bizarre de renommer les croissants en «half-moon-sweetness», mais faut dire que ça a marché. En plus, on a augmenté tous les prix de 150% et les clients viennent encore plus qu’avant, alors qu’on a rien changé à la recette. C’est quand même hyper pratique pour les affaires que les gens soient idiots !”

Forts de leur succès, les deux amis ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin, et ont déjà de nombreux autres projets : “Notre prochaine acquisition, ce sera un théâtre qu’on va transformer en «bar à Spectacles». On a aussi une fromagerie qu’on veut rebrander en «bar à Gouda», mais c’est surtout pour le jeu de mots avec Barracuda. Et on a aussi un gros projet avec le gouvernement, c’est de transformer l’Assemblée Nationale en «bar à députés» pour rendre l’endroit un peu plus attractif parce qu’en ce moment, ils ont beaucoup de mal à remplir !”