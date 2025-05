L’Émir du Qatar rachète la France pour 1 euro symbolique

Le rachat de la France par le Qatar a fait l’effet d’une bombe. Nouvelle que le Président de la République Emmanuel Macron s’est empressé de commenter hier soir au 20H de TF1 : « C’est une grande victoire ! La France peut enfin souffler ! On est criblés de dettes mais l’Émir va tout combler. Je crois qu’on peut dire qu’on est sauvés ! ».

L’Émir du Qatar devrait prononcer un discours à l’Assemblée dès aujourd’hui. Un député nous confie quelques étapes de cette intervention : « Ça risque d’être grandiose ! L’émir va arriver sur le perchoir et balancer des centaines de billets verts ! Des assistants ouvriront des magnums de Don Pérignon, ça va être la folie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais la France est rachetée et n’est donc plus endettée. Ce n’est pas impossible que l’Assemblée devienne dingue et queFrançois Bayrou se mette à twerker ! »

L’euphorie n’est pas pour autant générale, quelques voix déplorent ce rachat, comme l’économiste François Langlet qui nous explique son point de vue : « Ce n’est que de l’esbroufe ! La priorité de l’Émir, c’est le PSG, pas la France ! Évidemment qu’ils vont continuer à dépenser des millions pour des stars au PSG. Je comprends la joie de nos concitoyens mais elle risque de vite s’essouffler quand l’Émir devra choisir entre rénover les hôpitaux et s’offrir un avant-centre brésilien ».