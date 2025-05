Pour ne plus qu’il distribue de la Vitamine D gratuitement, Sanofi envisage d’acheter le soleil

“C’est absolument incroyable que l’Organisation Mondiale du Commerce laisse passer une telle situation. Je suis certain que si le soleil distribuait gratuitement des voitures plutôt que de la vitamine D, les constructeurs automobiles auraient été entendus et des actions auraient été prises contre le soleil. Mais nous les laboratoires pharmaceutiques, on est toujours les laissés-pour-compte…” a déclaré le porte-parole de Sanofi après que leur nouvelle action en justice a été rejetée. “Les fabricants d’ampoules, et les dirigeants de salons à UV avaient déjà tenté quelque chose, mais je me tue à leur expliquer qu’on ne peut pas éteindre le soleil” nous explique un juge du Tribunal de commerce.

“Pour éviter qu’elles faussent le marché, on a déjà lancé une vaste opération d’arrachage de plantes qui possèdent les mêmes vertus que nos médicaments. Alors si on doit mettre un parasol géant pour bloquer les dons de vitamine D du soleil, on le fera” nous explique un représentant du groupe pharmaceutique. Il poursuit “On sait bien que c’est radical, mais on n’a pas le choix ! Avec toutes ces menaces sur notre business, on n’arrive à dégager uniquement 5 milliards d’Euros de bénéfice net chaque année, on est pris à la gorge, on ne s’en sort plus !”.

Faut-il condamner la nature à des amendes forfaitaires ?

Mais le géant pharmaceutique français pourrait bénéficier du soutien involontaire d’une autre multinationale de l’hexagone, comme nous l’explique un expert en fusion acquisition : “Danone souhaiterait faire une OPA sur la couche d’ozone afin de l’intégrer dans leurs yaourts pour plus d’onctuosité. S’ils y parviennent, ça serait parfait pour Sanofi, car les gens ne pourraient plus rester dehors sous le soleil, et donc, n’auraient plus de Vitamine D gratuite”. Une bonne nouvelle potentielle pour les employés de Sanofi, s’ils ne veulent pas subir à nouveau une vague de licenciement à cause de cette satanée nature !