85% des Français regrettent que le Black Friday soit devenu “trop commercial”

Selon une étude menée par l’IFOP auprès de 20 000 consommateurs, le Black Friday serait une fête “trop commerciale” pour 85% des Français. Un constat partagé par Lucien, 31 ans. “Le Black Friday, c’est plus ce que c’était !” regrette-t-il. “Avant, on se levait à l’aube. On se battait dans les rayons pour choper un écran plat 55 pouces à -60%. On revenait en sueur, en sang, c’était le bon temps. Maintenant tout se fait en 3 clics sur internet. Il est passé où le contact humain? Il est passé où ??”. Même son de cloche du côté de Melody, 34 ans : “Toute la magie du Black Friday a disparu le jour où j’ai découvert que l’homme qui venait livrer les colis à la maison était en réalité mon père déguisé en livreur Amazon.” raconte-t-elle avant d’éclater en sanglots.

Pour ressusciter l’esprit du Black Friday, Carole Langlois, hôtesse de caisse de 42 ans, a décidé de réagir en lançant le mouvement “BackFriday” : un étendard sous lequel des dizaines de passionnés se réunissent tous les vendredis dans plusieurs centres commerciaux afin de recréer les traditionnelles scènes d’hystéries et les bousculades chaotiques d’autrefois. “C’est la 3ème fois que je participe aux BackFriday et j’ai déjà brisé la mâchoire de 6 inconnus juste pour une friteuse à -40%.” nous explique Thierry, un sourire jusqu’aux oreilles. “Ça fait vraiment du bien de faire prospérer les traditions, ça remet un peu de baume au cœur à l’enfant qui est en nous” ajoute-t-il, avant de mordre à la jugulaire un client qui essayait de repartir avec un lot de 26 cartouches d’imprimantes à seulement 29 euros.

Une étude qui n’est pas la seule à avoir fait grand bruit cette semaine puisque selon un sondage IPSOS, 78% des Français regrettent que le traditionnel Loto ne « tourne plus qu’autour de l’argent ».