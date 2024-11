Black Friday : Après avoir acheté une tondeuse à -50%, il recherche désormais un jardin

Yvan Bressac est un acheteur compulsif heureux. Réveillé à 5h du matin pour ne rien rater du Black Friday, il a réalisé une « affaire du siècle » en début d’après-midi. « Au début, j’ai cru à une erreur du site, mais non, la tondeuse Bosch 650 Universal Rotak double lame était bien proposée à -50% », raconte-t-il, encore tout tremblant. « J’ai sorti ma carte bleue pour ne pas passer à côté d’une telle offre. »

Un bateau de moteur l’an dernier

Problème : quelques minutes après son achat et grâce à l’intervention de sa femme, Yvan réalise qu’il habite au 4e étage de la tour Dubreuil à Chambéry et qu’il n’a donc pas de jardin. Sa femme, Éloïse, raconte : « Il me dit pour se rassurer qu’avoir une tondeuse, c’est toujours utile, même dans un 30m², mais j’ai du mal à y croire. » Yvan se met donc désormais à la recherche d’un jardin à tondre du côté de Chambéry afin d’amortir son achat.

Ce trentenaire n’en est pas à son coup d’essai. L’an dernier, il avait acheté un moteur de bateau Yamaha de 550 chevaux alors qu’il n’a pas de bateau. Ce moteur trône désormais depuis un an dans le coin du salon et obstrue l’accès à son balcon. “Mais on sait jamais, un jour il y aura peut-être un bateau sans moteur à prix cassé durant le Black Friday” conclu Yvan toujours les yeux figés sur son ordinateur.