Une tondeuse à barbe prend sa retraite et se consacre aux poils pubiens

Le Gorafi : Quel souvenir gardez-vous de ces années de travail au service de la barbe et de l’esthétique ?

Babyliss 5400 : C’était un travail physique et assez éprouvant. Il fallait être performant, précis, endurant. Mon propriétaire, Benoît, a toujours adopté le look « barbe de trois jours » ce qui fait que je devais travailler très régulièrement pour égaliser, couper, embellir, son visage bouffi de conseiller en assurance chez la Matmut. Maintenant je peux vous le dire, ce n’était pas toujours facile.

Le Gorafi : Pour quelles raisons avez-vous pris votre retraite ?

Babyliss 5400 : En réalité, j’ai été poussé à la porte, par l’arrivée d’une tondeuse plus jeune. Je commençais à montrer des signes de fatigue au niveau de ma batterie, et Benoît a profité d’une promo sur une tondeuse toute neuve. Quand il l’a reçue, j’ai bien compris que je devais partir… Alors je me consacre aujourd’hui à quelque chose de plus simple : le pubis.

Le Gorafi : Pouvez-vous nous en dire plus ?

Babyliss 5400 : Oui, je travaille exclusivement quand mon propriétaire pense pouvoir « conclure ». Ce qui n’arrive que quelques fois dans l’année, avant les séminaires d’entreprise par exemple… et bien souvent je me rends compte que j’ai travaillé pour rien. Mais c’est bien plus reposant qu’avant, et je profite en quelque sorte d’une retraite bien méritée.

Le Gorafi : Merci pour cet entretien Babyliss 5400.