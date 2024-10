7 jours après avoir regardé le film “Les Collègues”, il voit Patrick Bosso sortir de sa télé

C’est un homme tremblant et en état de choc que nous avons retrouvé dans son petit appartement du 6eme arrondissement. Maxime Falençon, 27 ans, a bien voulu revenir sur les événements traumatisants qu’il a vécu la semaine passée. “J’étais en train de zapper dans mon canap quand je suis tombé sur le film « Les Collègues » avec Patrick Bosso.” raconte-t-il les larmes aux yeux. “J’ai commencé à le regarder pour voir l’étendue des dégâts et puis je me suis laissé porter par l’intrigue, les gags et la bande-son” avoue-t-il tout penaud en se rongeant les ongles. “Mais alors que le générique de fin était en train de défiler, j’ai entendu mon téléphone sonner. J’ai décroché… et là une voix terrifiante avec un fort accent du Sud s’est mise à hurler à l’autre bout du fil : « EH ! 7 jours putaing cong !! 7 ! Fada que t’y es ! » avant de raccrocher. Je… Excusez-moi… » ajoute-t-il en quittant précipitamment la pièce pour éclater en sanglots.

La suite de l’histoire de Maxime est encore plus effroyable. 7 jours plus tard et alors qu’il est tranquillement en train de scroller sur Instagram, sa télévision s’allume soudainement toute seule. Terrifié, il voit alors une silhouette sombre et décharnée en sortir en rampant à la manière d’une bête goulue puis Patrick Bosso se relever et s’écrier en le voyant tétanisé sur son canapé : « EH ! Pas de stress ! Y’a POINT S ! ». S’ensuit alors une course-poursuite dans tout le studio pendant laquelle Patrick Bosso lui racontera en boucle la blague du fion dans la savane, celle de la paire de couilles qui cherchait ses lunettes ainsi que l’intégralité de son spectacle “Bosso exagère trop !”

Une apparition cauchemardesque qui vaudra à Maxime près de 17 jours d’ITT ainsi qu’un suivi psychologique hebdomadaire sur une période de 6 mois. Une mésaventure qui n’est pas sans rappeler celle d’Amandine NGuyen, 19 ans, retrouvée roulée en boule dans sa douche après avoir prononcé 3 fois “Mado la niçoise” devant son miroir.