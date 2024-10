8 morts et 30 blessés après l’effondrement de Niclounivis, la nouvelle attraction du Parc Astérix

Ce devait être la nouvelle attraction phare du Parc Astérix. 3,5 km de rails, 16 loopings, des accélérations à plus de 130 km/h, le “Niclounivis” avait tout ce qu’il fallait pour devenir le graal des amateurs de sensations fortes, à part peut-être des fixations. 20 secondes après le démarrage des tout premiers wagonnets, c’est l’intégralité de la structure qui s’est effondrée sur elle-même portant le bilan total des victimes à 8 morts et 30 blessés. “Je savais qu’on aurait dû mettre des clous et des vis” a réagi Bernard Pilutti, ingénieur en chef sur le projet. “Mais qu’est-ce qui a bien pu nous passer par la tête ? !” ajoute-t-il totalement blême avant de s’appuyer sur un menhir pour éclater en sanglots.

Immédiatement fermée au public, la direction du parc a choisi de ne pas déblayer les débris et de placer un panneau devant indiquant “Ruines romaines”. Une manière d’intégrer le grand huit au reste du parc tout en dédramatisant la situation : “Écoutez, il y a eu certes quelques loupés avec cette attraction mais d’une certaine manière, en offrant une structure chancelante, faite à l’arrache, sans logique, ni plan, ni clous, nous avons rendu un très très bel hommage à Numérobis et là, on reste dans le thème” a déclaré Delphine Pons, directrice générale du parc.

Un incident dramatique qui pourrait reporter l’ouverture de la prochaine attraction du parc, le “Scotchépatafix”, un grand huit encore plus grand et deux fois plus rapide, pour octobre 2026.