Le premier chat d’aveugle abandonne son maître dès la première sortie

“Minou ? Minou, minou ?” Il est 10h30, mardi dernier, rue Raspail à Villeurbanne, et ce sont les mots de Jean-Louis Boussard, aveugle de naissance, qui vient d’être lâchement abandonné par son chat guide Olympe, un Sibérien de 8 mois. “Dès les premiers mètres de la balade, j’ai senti que le chat n’était clairement pas là pour m’accompagner comme le font les chiens, mais plutôt pour se faire sa petite balade,” raconte Jean-Louis, encore traumatisé par l’expérience.

Alors qu’il venait de sortir de chez lui et qu’il pensait être guidé vers la pharmacie par son nouveau guide, Jean-Louis s’est retrouvé malmené par Olympe, qui n’avait qu’une idée en tête : attraper le petit moineau qui le narguait à quelques mètres de là. Une passante, témoin de la scène, raconte : “Le monsieur s’est assis sur un banc et le chat a réussi très habilement à se libérer de son harnais pour partir en chasse et a totalement abandonné son maître sans même un regard pour lui.”

Stéphane Basset, formateur à l’école des chiens et chats guides de Lyon, nous a confié son agacement : “Je me suis fait berner par Olympe. Pendant 6 mois, il a été un élève exemplaire et studieux, mais on ne peut décidément pas faire confiance à un chat.” Stéphane nous confie que l’école envisage tout de même de poursuivre le projet et même de l’étendre à d’autres animaux. “Je suis en train de former la première hyène guide de France pour accompagner et protéger les non-voyants qui vivent à Grenoble. Même si j’ai déjà perdu un doigt et mon dernier stagiaire, j’y crois dur comme fer.”