Maltraitance en crèche : le lancer d’enfant désormais plus encadré

Agnès Canayer, ministre déléguée chargée de la Famille et de la Petite Enfance, se veut rassurante : “De nombreuses mesures ont d’ores et déjà été prises, à commencer par l’encadrement du lancer d’enfant : le casque devient obligatoire pour les enfants jusqu’à 2 ans. Nous avons fixé un objectif “zéro traumatisme crânien” aux crèches, et nous serons intransigeants sur ce point”, précise l’élue.

Des tenues rembourrées viendront compléter cet équipement pour limiter au maximum les risques de fractures. “Par souci d’économies, nous avons récupéré les combinaisons utilisées pour le lancer de nains jusqu’en 1995, précise la Ministre, et nous avons fait broder des petits pompons et des animaux de la savane dessus pour ne pas traumatiser les enfants”.

Du côté des parents, c’est le soulagement. “Je suis plus rassurée en laissant mon petit Enäel à la crèche le matin : maintenant, il ne reste plus qu’à résoudre son problème de peur du noir depuis qu’il a été enfermé 4 h dans un placard après avoir renversé son verre de jus de pomme”.

Prochain chantier pour la ministre, faire le tri parmi les auxiliaires de puériculture en poste : “Dans chaque crèche de France, le personnel devra être exemplaire, pour éviter tout nouveau drame”. En attendant de recruter de nouveaux professionnels de la petite enfance, l’intérim sera assuré par des surveillants pénitentiaires.