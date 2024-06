Scandale – Un professeur d’EPS suspendu après avoir été surpris à courir avec ses élèves

Il est 10h lorsque Cyril Maunier, professeur d’EPS au collège Jean Moulin (La Courneuve) décide de commencer son cours d’athlétisme par une séance de 3x500m. Mais soudain, alors que les premiers élèves s’élancent, l’impensable se produit. “On l’a vu fléchir les genoux et se mettre en position accroupie.” nous raconte Héloïse, élève en 4ème B. “On pensait qu’il allait faire comme d’habitude : s’asseoir dans un coin et hurler des instructions sans rien faire avant de se mettre à manger des Snickers, mais non. Il s’est élancé vers nous et a commencé à courir sur la piste.” poursuit-elle encore sous le choc. “Il respirait fort, il suait. Il disait que c’était pour nous “montrer l’exemple”. Certains élèves se sont sentis mal. D’autres ont pleuré. Ma copine Loreleï n’a plus dit un mot depuis 3 jours. Je… C’était horrible…”

Une attitude inappropriée qui, selon les élèves, aurait duré pas loin de 5 minutes. Un scandale qui a laissé l’ensemble des enseignants totalement interloqués. “Je ne peux pas croire que ça soit vrai. En 22 ans de métier, on ne l’a pas vu une seule fois faire du sport.” nous raconte Jeannine Moutot, professeur de SVT. Même son de cloche du côté de Nadia Fernandez, professeur d’espagnol. “C’était un professionnel. Il savait ce qu’il avait à ne pas faire. Alors, excusez moi hein, mais l’imaginer courir en plein cours… c’est vraiment n’importe quoi”

À peine quelques jours après l’incident, le professeur en question a été immédiatement suspendu pour faute grave. Une histoire tragique qui n’est pas sans rappeler l’histoire de Patrice Lambert, professeur en sciences sociales, mis à pied après avoir oublié de dire “Eh ! Moi je m’en fous je l’ai mon bac !” à sa classe de Terminale.

Photo : ShutterStock/ Juice Flair