Israël/Palestine – Pour être certain de comprendre le conflit, il lit dix tweets avant de prendre position

Le jeune homme a même pris le temps de s’intéresser aux deux visions du conflit pour ne pas être accusé de partialité. “Bien sûr il s’agissait de tweets venant des deux camps, je voulais être certain de ne pas être biaisé et d’être en mesure de saisir toute la complexité du sujet” explique Bernard en likant un tweet “Pray For Gaza” et un second tweet “Pray for Israël.”

Mais ce n’est pas tout, Bernard a ensuite approfondi le sujet en visionnant une dizaine de shorts sur Youtube, Instagram et Tik Tok pour être en mesure de débattre intelligemment en société. “Certaines vidéos duraient jusqu’à 15, voire parfois 20 secondes. Ce n’est pas pour me la raconter mais je commence à être sacrément calé” ajoute-t-il en ouvrant la page du conflit sur Vikidia, l’encyclopédie des 8 – 13 ans.

Un avis d’ores et déjà disponible sur les réseaux sociaux

Riche de ses connaissances sur ce conflit millénaire, Bernard a depuis partagé à son tour son avis sur les réseaux sociaux à grands renforts de posts, de tweets et de storys et a commencé à insulter copieusement toutes les personnes qui ne pensaient pas comme lui.

