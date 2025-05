Après les échecs, les Talibans interdisent la belote et le chifoumi

Le 11 mai, un responsable des Talibans avait déclaré à l’AFP que les échecs, assimilés à un jeu d’argent contraire à la loi sur les mœurs, étaient interdits jusqu’à nouvel ordre. Cette semaine, les Talibans ont ajouté à leur liste des activités interdites la belote et le chifoumi, susceptibles selon eux de créer la division et de générer de la violence mais aussi de susciter du désir puisque ces jeux sont en général pratiqués avec des mains dénudées. Ce ne sont toutefois pas les seuls jeux visés par une interdiction puisque figurent également sur la liste, sans réelle explication, La Bonne Paye, Docteur Maboul et Croque Carotte. Enfin, le gouvernement a annoncé surveiller « avec une vigilance accrue la pratique clandestine du chamboule-tout, symbole de guerre et de chaos et signe avant-coureur d’insurrection ».

Surveillance accrue des citoyens

Outre les jeux et les activités, les Talibans ont indiqué vouloir « renforcer la surveillance de tout ce qui est susceptible de distraire inutilement les citoyens ». Ainsi, les anniversaires et les confettis seront interdits, tout comme les fruits trop juteux ou encore les sourires. Une commission a même été créée pour réfléchir aux moyens de bannir à terme les pensées positives et les éclaircies. En attendant, le gouvernement taliban planche sur de nouvelles lois pour sanctionner plus durement les personnes qui s’obstinent à faire preuve d’altruisme ou de générosité.