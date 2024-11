Le gouvernement annonce la création d’une épreuve de harcèlement scolaire dès le brevet du collège

Comme à chaque nouveau gouvernement, le ministère de l’éducation lance de grandes réformes, consistant principalement à donner des nouveaux noms à des mesures déjà prises 10 ans plus tôt. Malgré tout, il y a un thème qui revient souvent ces dernières années, c’est celui du harcèlement : “Nous avons mis un point d’honneur à poursuivre les travaux de Gabriel Attal pour le harcèlement, et ce sera une des grandes causes de notre gouvernement. Malheureusement, les notes de notre prédécesseur n’étaient pas très claires, mais nous sommes persuadés qu’il saluera le sens de notre démarche” a déclaré la ministre.

“Nous souhaitons que harcelés et harceleurs se donnent la main”

Alors quelles sont les grandes mesures du ministère ? Voici l’annonce principale selon le communiqué officiel : “Des cours de harcèlement scolaire seront mis en place dès la 4e, avec un contrôle continu qui comptera pour l’obtention du brevet. Lors de l’examen final du brevet, en fin de 3e, seront réalisés : un contrôle écrit sur les meilleures méthodes de harcèlement, ainsi qu’un oral face à un professeur déjà en burn-out, où l’élève devra, en moins de 10 minutes, le faire fondre en larmes.”

D’autres mesures ont également retenu l’attention de la rédaction : “Dans un souci de modernité, il y aura également une option cyber-harcèlement. La réussite d’Elon Musk, expert du domaine, donne un véritable espoir à nos jeunes. Pour les amoureux d’histoire, une option harcèlement à l’ancienne sera également implantée, avec notamment des cours de racisme, grossophobie et autres réjouissances de l’école de notre enfance. Et bien sûr, pour les régions les plus marquées culturellement, des cours de harcèlement en langues régionales. Alors fini le harcèlement bête et méchant ! Place au harcèlement de qualité !”.