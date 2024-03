Un conseiller d’orientation honnête conseille à un élève de continuer le trafic de drogue

« Walid a de belles qualités humaines : il est vif, il a le sens du commerce, il sait fidéliser les clients… Mais on ne va pas se mentir, au niveau des notes, c’est très mauvais. Même dans sa classe de nuls, c’est le plus nul…» explique Frédéric Schneider, ce fringant quinquagénaire qui a vu toutes sortes de profils dans sa vie. « Le fait est qu’il gagne déjà plus de 3000 euros par mois avec sa revente de cannabis. Un salaire qu’il mettrait des années à atteindre par une voie classique. Et encore, il me dit qu’il pourrait se faire le double, mais il ne fait ça qu’à mi-temps, après les cours… Il m’a bluffé ce petit. Je pense honnêtement qu’il est né pour ça, le deal, c’est son truc. »

Frédéric Schneider a fait le choix de l’honnêteté et de la logique, en faisant confiance à son expérience du terrain. Il se démarque ainsi de la majorité des conseillers d’orientation qui, rappelons-le, se contentent discrètement de piocher au hasard un ou deux métiers dans un sac en tissu, et d’improviser ensuite. « C’est ce que je faisais au début de ma carrière. Je piochais par exemple « Coiffeuse » et « Juriste », et j’improvisais selon la personne que j’avais en face. Il y a pas mal de salons de coiffure qui se sont ouverts grâce à moi… Et puis j’ai arrêté, pour pouvoir me regarder dans la glace le matin ».

Aujourd’hui, Walid est rassuré pour son avenir, et compte bien se lancer à temps plein dans son activité quitte à la diversifier avec des drogues dures, pour apporter le maximum de satisfaction à ses clients. Une approche « win-win », qui pourra sans doute servir d’exemple aux autres lycées de la région.

*Le prénom a été modifié