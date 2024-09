L’enseignante suspendue pour avoir frappé un enfant, immédiatement recrutée comme CRS

Alors que la France est encore choquée des images de cette enseignante qui frappe violemment une élève de petite section, celle-ci a d’ores et déjà trouvé un point de chute dans un autre service public. En effet, la professeure a été recrutée comme CRS : « Entre nous, on a tous été très impressionnés par sa capacité à réagir avec violence face à ce mineur qui a refusé d’obtempérer » nous explique le chef du commissariat du XVe arrondissement de Paris. « Elle va être bien chez nous ! Car si c’est un policier qui violente un gamin, au volant par exemple, on ne se fait pas critiquer par toute la France, mais on gagne une cagnotte d’un million d’euros ! Elle n’avait juste pas choisi le bon métier cette petite dame ! »

Ce départ du monde éducatif soulage Nicole Belloubet, ministre de l’Éducation Nationale : « Ce qui s’est passé est inacceptable. C’est intolérable et inexplicable qu’un professeur perd son sang-froid comme ça. Franchement, à part les classes surchargées, les manques de moyens, le manque d’effectif, le recrutement de contractuel sans formation mieux payés que les diplômés, la mauvaise éducation des parents et le salaire de misère… qu’est-ce qui peut bien les pousser à bout ?! »

“L’histoire a choqué la France entière, y compris dans notre rédaction ! » soupire Pascal Praud de Cnews. « Ce n’est malheureusement pas un prof noir ou arabe qui s’en est pris à un petit enfant blanc ! On passe à côté de 15 jours de débats en boucle et de grosses audiences, ça fait mal…« . Selon une source proche de Matignon, au gouvernement on est en revanche rassuré que la prof n’est pas « issue d’une minorité » car « sinon Michel (Barnier, Ndlr) aurait dû dégainer en urgence son Ministère de l’immigration… Et là, on aurait tous fait un burn-out »