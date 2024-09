L’homme qui disait “prem’ deg’” plus de 3 fois par conversation n’a plus un seul ami

“Non mais je te jure, moi je regarde The Voice Kids, mais prem’ deg’ quoi, ils sont juste trop mim’s les petits !”, cette phrase, c’était la goutte d’eau pour Guillaume qui a décidé de couper les ponts avec Arthur. Malgré leurs 14 années d’amitié, celui qui se fait appeler Guitou ne supportait plus l’utilisation abusive de cette expression censée montrer que l’on parle sérieusement, que l’on n’est pas ironique à ce moment-là : “C’était toutes les 2 phrases : «J’aime trop le café prem’ deg’, j’ai voté Valérie Pécresse prem’ deg’…». Il y a même une fois où il m’a dit «Mais prem’ deg’, je kiffe trop l’expression prem’ deg»”.

“On avait commencé à créer des groupes Whatsapp sans lui”

D’après des témoignages recueillis auprès de ses (anciens) proches, ce n’est pas la première fois qu’Arthur utilise trop une expression pas si cool que ça : “Il a eu sa phase où il ponctuait ses phrases par «ou pas !» comme s’il était sarcastique. Puis il s’est mis à dire tout le temps «Je ne peux pas, j’ai aquaponey», mais on aurait déjà dû arrêter de lui parler quand il a porté un t-shirt avec inscrit «Si tu veux frôler la perfection, passe à côté de moi».

Esseulé, Arthur a accepté de témoigner, et il n’a pas perdu le sourire “Oh c’est rien, je sais qu’ils reviendront me parler. Je suis sûr que prem’ deg’, ils kiffent mon côté attachiant”. En attendant leur retour, Arthur a de quoi s’occuper puisqu’il continue d’animer ses groupes Facebook “Dieu demanda au Coca de coller, et le Coca-Cola”, et “Dans 10 ans, Oui-Oui s’appellera Wesh-Wesh”.