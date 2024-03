Son pseudo « Vampire666 » cachait en réalité un informaticien

Qui est réellement Vampire666 ? C’est la question que se posaient ses abonnés, en lisant les publications de ce mystérieux internaute. Vampire666 intervenait beaucoup sur les réseaux pour donner son avis sur le monde et la société ou pour se décrire, avec des messages comme « On m’a dit que j’étais dangereux, j’ai demandé pourquoi, on m’a dit « parce que tu n’as besoin de personne ». Fabien, 24 ans, au chômage, reconnaît qu’il s’identifiait à Vampire666 : « J’aimais sa personnalité sombre et son côté nihiliste… Il postait parfois des photos du Joker accompagnées de sa phrase « Why so serious ? », j’adorais, j’ai même acheté le même poster pour le mettre au-dessus de ma télévision ! ».

Malheureusement, à la suite d’une fuite de données, l’identité de Vampire666 a été dévoilée. Il s’agit de Jean-François Dupuis, un informaticien de 49 ans, et fonctionnaire. Cela a été un choc pour sa communauté. Fabien témoigne : « Avec un pseudo comme Vampire666, j’imaginais quelqu’un en dehors du système, un rebelle avec un long manteau noir, qui fume des clopes en regardant l’horizon… Je me suis fait avoir… Je suis dégoûté. J’ai même appris que ses collègues le surnommaient « JEFF ». C’est vraiment la goutte d’eau… ». Comme beaucoup, Fabien a immédiatement arrêté de le suivre sur les réseaux.

Quant à Vampire666, il n’a pas souhaité répondre à nos sollicitations, en prétextant une « hernie discale ». On lui souhaite un bon rétablissement.