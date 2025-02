Adolf Hitler scandalisé par les allégations d’appartenance au nazisme sur sa page Wikipédia

“C’est absolument faux”, a répété, très ému, le Führer. “Tout le monde sait que je suis profondément centriste et socialiste dans l’âme.” Une réaction très vive qui fait suite à sa découverte de sa propre page sur Wikipédia, qui le désigne précisément comme ayant “propagé” voire “encouragé” une doctrine fasciste sous le nom de national-socialisme et mis en place un État dictatorial en Allemagne. “Ma fiche Wikipédia est encore plus à charge que celle de Philippe Val”, s’est ému le dictateur fasciste, qui réfute les accusations de discrimination envers les Juifs. “Il faut faire attention à ce qu’on lit sur les réseaux sociaux et Internet. Encore un peu, et on va m’accuser d’avoir déclenché une guerre mondiale.”

Photo : Credit Crédits :tomch