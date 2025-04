Par sécurité, il ajoute un 5 à son mot de passe “1234”

Après avoir lu que les Russes avaient manipulé les élections américaines sur les réseaux sociaux, Marceau, 64 ans, a pris peur, et a décidé de se protéger des possibles vols de ses comptes en ligne : “Si je ne fais rien, ils risquent de me voler mon internet ! Ce serait horrible ! Comment je ferais pour commenter la photo des enfants de 5 ans qui reproduisent des éléphants de 8 mètres de haut, uniquement en croissants, si je n’ai plus mon Facebook ?” nous a expliqué l’intéressé.

Afin de protéger davantage son compte, le jeune retraité ne s’est pas arrêté à la modification de son mot de passe en “12345”, il a pensé à d’autres moyens de se mettre à l’abri des tentatives d’intrusion : “En plus du mot de passe, j’ai renommé le fichier qui contient mes coordonnées bancaires « Document privé et confidentiel », et j’ai aussi changé le nom de ma wifi, je l’ai appelée « Wifiprivéeinterditeauxpirates », normalement avec ça, ils ont interdiction de me hacker. C’est une copine qui m’a conseillé de faire ça, et elle s’y connaît en informatique, elle a rencontré son fiancé sur internet, et faut pas le dire, mais c’est Brad Pitt !”

La sécurité, c’est aussi dans la vie réelle

Devenu globalement méfiant, Marceau a aussi pris des mesures de sécurité hors ligne : “Oui, maintenant je fais beaucoup plus attention à plein de choses. Par exemple, quand on sonne à mon interphone, je n’ouvre pas sans demander qui c’est. Si on me répond « c’est moi », alors là j’ouvre.” Mais ce n’est pas sa seule mesure : “Quand je pars en vacances, je laisse mes fenêtres grandes ouvertes pour faire croire qu’il y a quelqu’un. Et puis je ne réponds pas aux appels téléphoniques quand je ne connais pas le numéro… Ah là par contre, je viens d’avoir un SMS me disant qu’il y a un colis pour moi, mais qu’ils ont besoin de mon numéro de compte bancaire pour me le livrer, alors je vous laisse !”