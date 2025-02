Big Flo et Oli avouent ne pas savoir non plus qui est Big Flo et qui est Oli

Le quiproquo s’est installé au début de leur carrière, et ne les a plus jamais quittés. “Les gens nous appellent tout le temps ‘Bigflo et Oli’ : comme on est très souvent ensemble, ça ne pose pas de problème. C’est quand on a commencé à faire des apparitions en solo que ça s’est compliqué”, nous explique le plus chevelu des deux.

“Je croyais que Bigflo, c’était moi, parce que je suis plus grand et plus gros, ça aurait été logique, poursuit celui qui n’est peut-être pas Bigflo. Mais mon frère m’a fait remarquer que même s’il était moins épais, il était l’aîné et que ce serait logique que ce soit lui, Bigflo”. Un problème de taille pour les conjointes respectives des deux jeunes hommes. “Comme c’est pas très clair, j’ai arrêté de me prendre la tête et je l’appelle Bigfloéoli”, nous explique la partenaire de celui qui porte une casquette.

Questionné sur le sujet, le père des deux rappeurs n’a pas su élucider le mystère. “Je sais que l’un s’appelle Olivio et l’autre Florian, mais ça fait tellement longtemps que tout le monde les appelle “Bigflo et Oli” que je ne me souviens plus trop qui est qui. À vrai dire, un proche a dû me rappeler leurs vrais prénoms, j’étais persuadé que le chauve s’appelait Rémi”.

Perturbés par cette question qui touche de près à leur identité, Bigflo et Oli ont décidé de créer une association pour tous les membres de groupes dont l’identité est floue. Une initiative qui a déjà séduit Tic et Tac, Charly et Lulu ainsi que le duo du Palmashow.

