La cérémonie des César intégrera une catégorie “Meilleur film sans François Civil”

C’est une petite victoire pour Frédéric Diefenthal. Excédé de voir François Civil à l’affiche de nombreuses productions françaises, l’acteur a décidé de prendre le problème à bras le corps. “On ne voit que lui, il est dans un film sur deux, on dirait un remake des livres Martine : François Civil à l’école, François Civil en costume d’époque, François Civil est un homme séduisant et sensible au regard pétillant et aux cheveux si soyeux qu’on a envie de passer la main dedans, ça suffit !”

“Le problème, c’est qu’on ne voit que lui partout, tempère Francis Huster. Alors oui, c’est vrai qu’il joue bien, oui il est plutôt beau garçon, oui on a envie de caresser ses cheveux devant un coucher de soleil en imaginant le prénom de nos futurs enfants, mais pendant ce temps, mes films passent totalement inaperçus. Et je ne suis pas certain que le fait que je ne tourne plus soit une explication suffisante”.

Ensemble, Francis Huster et Frédéric Diefenthal ont créé le collectif “Guère Civil”, pour fédérer d’autres acteurs exaspérés par l’omniprésence de François Civil sur les écrans. “Bruno Solo nous a rejoint, d’ailleurs c’est lui qui a trouvé le jeu de mots pour le nom du collectif, explique Frédéric Diefenthal. Bon, il faut dire qu’il avait du temps pour chercher”.

C’est grâce au pressing effectué par leur collectif que la cérémonie des César 2025 accueillera une catégorie “Meilleur film sans François Civil”. Une belle victoire, mais le collectif ne compte pas s’arrêter là. Prochain combat : l’inéligibilité de Gilles Lellouche.