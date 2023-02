Votre meilleur ami remporte le César du meilleur acteur pour sa prestation dans « Désolé, j’avais pas vu ton message »

Dans les travées de l’Olympia, l’émotion est palpable pour Daniel, 30 ans, qui vit une percée sur le tard en recevant le prestigieux César du meilleur acteur dans le film « Désolé, j’avais pas vu ton message » du réalisateur Jean-Luc Balec : « Je voudrais remercier toute ma famille, le réalisateur et l’équipe du film. Et même mon meilleur ami, dont je n’ouvrirai le message de remerciement que dans 3 ou 4 jours en lui disant que j’avais pas vu ! » s’esclaffe le jeune comédien.

Cette récompense est autant méritée que peu surprenante, tant le film « Désolé, j’avais pas vu ton message » a fait l’unanimité auprès du public et des critiques. Il retrace la vie d’un homme qui, par paresse et désintérêt envers son entourage, ne prend jamais la peine de répondre aux sollicitations qu’il reçoit par messages. Un film prenant, humain et émouvant, porté par une réalisation moderne et innovante.

A la sortie de l’Olympia, Daniel n’en revient toujours pas : « C’était un vrai rôle de composition. Dans la vie, c’est vrai que je ne réponds jamais aux messages, par flemme de dire non, sans jamais me soucier de ce qu’en pensent les autres. Amis, travail, je suis pratiquement injoignable en fait. Même l’Académie des César j’ai pris 6 jours à répondre à leur nomination, j’avais pas vu le message ! » termine le nouveau prodige du cinéma Français.

