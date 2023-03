Elle veut regarder l’heure sur son téléphone, perd 2h sur Instagram et ne sait toujours pas quelle heure il est

C’est une drôle de mésaventure qui est arrivée à Mélodie, qui a perdu 2 heures sur Instagram, alors qu’elle voulait juste regarder l’heure qu’il était.

« J’étais en télétravail ce jour-là« , se remémore Mélodie, jeune data marketing de 26 ans. « Je m’ennuyais, j’avais un petit coup de mou et je voulais savoir s’il était l’heure de prendre ma pause dej. Je prends alors mon téléphone… et là ça a déconné« , soupire-t-elle, les larmes aux yeux.

Encore tremblante en se replongeant dans sa mésaventure, Mélodie poursuit son récit : « J’ai fait une grosse erreur dès le début en allant voir une notif Instagram. C’était une amie qui m’envoyait une vidéo d’une recette qu’elle comptait faire samedi, car on avait organisé un dîner entre filles. Chose inutile puisqu’on se résigne toujours à commander des pizzas. Ensuite, ça a été l’engrenage. J’ai été sur le compte du cuisinier. Puis j’ai renvoyé la recette à mon meilleur ami. J’ai vu qu’un homme avait liké son dernier post, je l’ai donc stalké puis j’ai… » nous raconte-t-elle pendant un récit de plus d’une heure et demie.

« J’ai repris connaissance le lendemain après-midi, j’avais passé la nuit à scroller. J’étais blafarde et affamée. Une vingtaine d’appels en absence de mon patron car je n’étais pas venu au bureau… Quel comble, je voulais regarder l’heure la vieille et j’étais en retard le lendemain. D’ailleurs, pardon, je suis un peu pressée, il est quelle… » s’interrompt-elle en regardant son téléphone : « Oh non, ça recommence! » lâche-t-elle dans un cri d’effroi en lâchant son smartphone des mains.

