Sa journée de télétravail devient extrêmement productive après 25 minutes sans se masturber

Un entrepreneur a découvert que sa journée pouvait devenir plus productive en passant moins de temps à se masturber. Rencontre.

C’est une belle leçon de vie qu’a reçu Mateo, entrepreneur de 32 ans, le jour où, boosté par des vidéos Youtube de coachs en motivation, il a décidé de ne pas se masturber pendant une heure entière : « J’étais comme tous les jours, seul à mon bureau, dans ma chambre de bonne de l’ouest Parisien. C’était d’abord frustrant d’être face à mon ordi, mes mouchoirs et ma crème hydratante, mais je m’étais juré de ne pas le faire : de garder mon énergie au service de ma productivité. Et croyez-moi ou pas, mais au bout de 25 minutes sans m’amuser en solo, ma journée est devenue beaucoup plus productive « .

« C’était incroyable, poursuit Mateo, en 25 minutes j’ai senti les effets de cette méthode. Je pianotais sur mon clavier, je répondais à mes mails, je remplissais mes fichiers Excel, je passais des coups de fil à l’étranger, j’utilisais l’anglais pour autre chose qu’une recherche PornHub ! J’ai continué comme ça toute la journée. Puis toute la semaine. Et ainsi de suite. Et aujourd’hui, regardez-moi ! » s’exclame Mateo, en ouvrant grand ses bras, nous faisant admirer la vue sublime depuis son bureau.

Car aujourd’hui, Mateo est un entrepreneur à succès, cryptomonnaie, NFT, immobilier, tout lui réussit. Il habite un penthouse de 800m2 à Dubaï avec une immense vue sur la marina : « J’ai des millions d’euros sur mon compte. Plusieurs dizaines d’employés, je vends des formations… mais ça fait 3 ans, 59 jours, 8 heures, 17 minutes et 4 secondes que je ne me suis pas masturbé… et ça me manque… un peu… beaucoup« , nous lâche l’homme d’affaires à succès, dans un sanglot, avant de se rouler en boule en nous demandant de le laisser seul.