Olivier Dussopt : « Les deux années de cotisation supplémentaires serviront à comprendre la réforme »

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a précisé ce matin au micro de BFM TV l’intérêt de l’allongement de la durée de cotisation. Celle-ci permettra d’avoir le temps de comprendre la réforme.

« Contrairement à ce que clame l’opposition, le gouvernement est à l’écoute des Français : il sait que ceux-ci n’aspirent pas à travailler toute leur vie » a expliqué Olivier Dussopt à Apolline de Malherbe ce matin. Puis d’ajouter : « C’est tout le sens de la réforme : donner plus de temps aux citoyens, plus de temps pour comprendre la réforme. » A la question de la journaliste : « Pourquoi tout simplement ne pas en faire ? », celui-ci a répondu, passablement agacé : « Mais enfin arrêtez de parler au nom des Français, c’est insupportable ! Les Français n’en peuvent plus du statu quo, et ils ont raison, le pays a besoin de réformes ! Il faut juste que celles-ci soient expliquées avec pédagogie. »

Un ministre déterminé

Interrogé ensuite sur l’escroquerie de la retraite minimale annoncée à 1200 euros et le flou qui entoure les critères de pénibilité, le ministre du Travail s’est exclamé : « Ahah, vous voyez bien qu’il faut du temps pour la comprendre, cette réforme, c’est bien la preuve que le gouvernement a raison ! Nous faisons des réformes complexes, nous, on bosse vraiment ! » Puis de conclure : « Et pour vous prouver que je ne suis pas un fainéant et que je suis déter, je vais faire cinquante pompes ! ».

Selon nos informations, il serait toujours en train de les faire à cette heure et envisagerait de les terminer en début de soirée.

Photo : By Pierre Antoine – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54952008