Surpopulation – un militant écolo va interrompre votre coït

« Nous sommes trop nombreux sur cette planète et nos gouvernants ne font rien pour soigner notre monde malade. Il faut cesser de nous reproduire. Un bébé, c’est mignon, mais c’est avant tout des déchets et des émissions de CO2. La vie, c’est la mort ! C’est pourquoi préparez-vous, car j’arrive » a lâché Bastien, un militant écolo radical, dans une vidéo postée sur son compte Twitter.

Nous l’avons suivi sur un de ses happenings. Cagoulé, vêtu d’une tenue noire, mains gantées, Bastien a forcé sous nos yeux la serrure et foncé dans une pièce au fond de l’appartement. Il a ouvert la porte, allumé la lumière et nous avons découvert un couple d’environ 50 ans, en pleine action, qui s’est arrêté net, dans un cri d’effroi. Bastien a alors brandi une pancarte sur laquelle il avait écrit : « Faites le tri, pas l’amour », avant de s’échapper en courant.

Une fois en sécurité, le militant a debriefé à chaud : « Bon, là, c’était chez mes parents, donc c’était facile parce que j’ai les clefs et je connais l’endroit. Mais il faut bien commencer. Et puis je les soupçonne d’essayer de faire un petit frère ces pollueurs !. Je suis content, en partant j’ai crevé les pneus du SUV de mon boomer de père. Bon, on va chez vous ? Vous avez rien dit à votre copine hein ? » nous a demandé Bastien, que nous avons dû laisser, pour ne pas qu’il interrompt notre coït.

Image par Sasin Tipchai de Pixabay