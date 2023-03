La RATP va recruter 5000 employés chargés de venir s’excuser auprès des usagers mécontents

Aussi appelé coordinateurs de décharge, ces nouveaux agents seront déployés sur tout le réseau dès le mois prochain pour répondre à la grogne des usagers face aux nombreux dysfonctionnements dans les transports franciliens. Leur mission, partir à la rencontre des voyageurs pour leur transmettre directement les excuses de la direction de la RATP.

Le responsable du pôle-excuse de la RATP a dévoilé les mesures de ce nouveau dispositif. Selon elle, les 5000 nouveaux employés, chargés d’informer les usagers de la pénurie de personnel qui touche actuellement la RATP, ont été formés spécialement aux dernières techniques de médiation. Certains, facilement reconnaissables grâce à leurs gilets bleus et leurs casques de boxe, pourront exceptionnellement recevoir des gifles de la part des voyageurs excédés les jours de grève.

La RATP précise que les excuses formulées seront consacrées en priorité aux retards des trains, juste devant la vétusté du réseau et le manque d’hygiène de certains voyageurs. Le dispositif prévoit également la création de zones spéciales pour permettre aux usagers de râler et s’adonner au cri primaire dans les stations de métro et de RER. Une initiative qui semble inspirer la SNCF qui envisage de rembourser ses clients touchés par des retards excessifs en bisous et en câlins.