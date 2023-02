Les hommes qui portent des charentaises pourront partir à la retraite dès 35 ans

Le gouvernement est conscient que sa réforme ne passe pas auprès de l’opinion et tente de lâcher du lest pour calmer les manifestations. Ainsi, sur Twitter le Président de la République a surpris son monde en annonçant que les Français qui portent des charentaises pourront partir à la retraite dès 35 ans.

« Visiblement ces hommes ont renoncé, non seulement au style, mais à une vie active. Nous n’avons plus besoin de ce genre d’individus dans la vie active. On veut sauver le système de retraite, pas le faire couler » a souligné le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.

En effet, le port de la charentaise compromet très fortement la compétitivité de la France. L’économiste Jacques Attali a déclaré récemment que faire travailler les Français qui en portent pourrait faire perdre à la France son triple A. De plus, une étude de l’INSEE affirme que le port de la charentaise est le 1er signe de vieillesse chez les hommes, loin devant les cheveux blancs et le fait d’écrire ses textos avec l’index.