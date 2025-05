Trente ans après avoir attrapé le bouquet de la mariée, elle est toujours célibataire

A 22 ans, Caroline assiste au mariage de sa meilleure amie, Véronique, 23 ans à l’époque, la toute première à se marier dans son groupe d’amis. La fête est immense, l’ambiance euphorique, bref le mariage est déjà réussi quand la mariée lance son bouquet. Pourtant à cet instant, la journée de Caroline va basculer dans une autre dimension : « Au moment où j’attrape le bouquet, une vague d’émotions me submerge, je sais que l’amour sera bientôt là. » Hélas, depuis, elle a accumulé les déconvenues amoureuses, les rencontres sans lendemain et les longues périodes de célibat, au point de développer une sorte d’idylle fantasmée avec Patrick Bruel, l’idole de son enfance. Elle est devenue également très superstitieuse : « Je n’achète plus jamais de fleurs, j’ai peur que ça me porte malheur et que ça brise l’enchantement du bouquet de la mariée. »

S’accrocher à la promesse

Malgré tout, Caroline garde espoir : « J’essaie de ne pas laisser les émotions négatives prendre le pas et de rester rationnelle : j’ai eu le bouquet donc je vais bientôt me marier, ce n’est sans doute qu’une question de jours. » Elle ajoute : « Donc en général, j’attends la journée chez moi que le prince charmant sonne. » En outre, ses amies essaient souvent de lui remonter le moral en leur présentant leurs nouveaux copains, bien que la fréquence à laquelle elles les enchaînent ait parfois tendance, de son propre aveu, à la décourager. Elle confesse en guise de conclusion : « J’ai parfois l’impression que c’est l’homme qui m’était destiné qui s’est trompé d’adresse. »

Cette histoire n’est pas sans rappeler celle d’Estelle, 49 ans, qui multipliait les coupes de champagne en espérant être « mariée dans l’année » avant de décéder d’un cancer du foie en 2023.