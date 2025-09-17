Société
Il ne reconnaît plus la France qu’il n’a pas connue
Une bien triste réalité qui frappe de plus en plus de français.
Jordan, jeune habitant de région parisienne, est très déçu de la façon dont se comportent ses contemporains et aimerait que l’on revienne à cette bonne vieille France d’antan qu’il n’a jamais vue. » C’est simple dans la rue, je ne reconnais plus mon quartier ni mon épicerie. Avant, il y avait… y avait… Enfin c’était pas pareil quoi ! » plaide-t-il.
Du haut de ses 29 ans, il n’a d’autre choix que d’assister, impuissant, à la submersion migratoire de son pays. « Ce sont nos valeurs, notre histoire, notre culture qui sont en danger. Regardez ici, ça ne ressemble plus du tout à ce que je n’ai pas connu » nous glisse-t-il, très remonté.
Pour lui, il n’y a pas l’ombre d’un doute, le pays doit se relever avant qu’il ne soit trop tard. « Je veux revoir cette France qui me manque tant. Vous voyez de quoi je veux parler ? Non ? Moi non plus. Mais je la vois pourtant. » témoigne-t-il un brin rêveur.
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
En souvenir de son action pour la France, François Bayrou instaure un nouveau jour férié
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Le président qui se disait ni de gauche ni de droite nomme un septième Premier ministre de droite
-
SociétéIl y a 2 semaines
N’ayant pas retrouvé goût à la vie grâce au trail, il se lance dans le triathlon
-
CultureIl y a 1 jour
Mort à 89 ans du journaliste Steven du célèbre duo Peter et Steven
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
En cas de destitution, François Bayrou n’exclut pas de se lancer en politique
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
À peine démis de ses fonctions, François Bayrou promet de « tout casser le 10 septembre »
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Il perd toute trace de son caméléon après l’avoir posé devant Olivier Faure
-
SociétéIl y a 2 semaines
Sa bonne humeur des vacances ne survit pas plus de trois secondes à sa première réunion