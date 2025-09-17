Connect with us

Société

Il ne reconnaît plus la France qu’il n’a pas connue

Une bien triste réalité qui frappe de plus en plus de français.

Publié le

 mar 


Jordan, jeune habitant de région parisienne, est très déçu de la façon dont se comportent ses contemporains et aimerait que l’on revienne à cette bonne vieille France d’antan qu’il n’a jamais vue.  » C’est simple dans la rue, je ne reconnais plus mon quartier ni mon épicerie. Avant, il y avait… y avait… Enfin c’était pas pareil quoi !  » plaide-t-il.

Du haut de ses 29 ans, il n’a d’autre choix que d’assister, impuissant, à la submersion migratoire de son pays. « Ce sont nos valeurs, notre histoire, notre culture qui sont en danger. Regardez ici, ça ne ressemble plus du tout à ce que je n’ai pas connu » nous glisse-t-il, très remonté.

Pour lui, il n’y a pas l’ombre d’un doute, le pays doit se relever avant qu’il ne soit trop tard. « Je veux revoir cette France qui me manque tant. Vous voyez de quoi je veux parler ? Non ? Moi non plus. Mais je la vois pourtant. » témoigne-t-il un brin rêveur. 

Rubriques connexes:
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Les plus consultés