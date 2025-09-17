Il ne reconnaît plus la France qu’il n’a pas connue

Jordan, jeune habitant de région parisienne, est très déçu de la façon dont se comportent ses contemporains et aimerait que l’on revienne à cette bonne vieille France d’antan qu’il n’a jamais vue. » C’est simple dans la rue, je ne reconnais plus mon quartier ni mon épicerie. Avant, il y avait… y avait… Enfin c’était pas pareil quoi ! » plaide-t-il.

Du haut de ses 29 ans, il n’a d’autre choix que d’assister, impuissant, à la submersion migratoire de son pays. « Ce sont nos valeurs, notre histoire, notre culture qui sont en danger. Regardez ici, ça ne ressemble plus du tout à ce que je n’ai pas connu » nous glisse-t-il, très remonté.

Pour lui, il n’y a pas l’ombre d’un doute, le pays doit se relever avant qu’il ne soit trop tard. « Je veux revoir cette France qui me manque tant. Vous voyez de quoi je veux parler ? Non ? Moi non plus. Mais je la vois pourtant. » témoigne-t-il un brin rêveur.