Fact Check – L’incendie dans l’Aude a-t-il vraiment duré plus longtemps que le mandat de Michel Barnier ?

“C’était vraiment improbable… Totalement inattendu. On se dit toujours que ça n’arrive qu’aux autres, mais il faut le voir de ses propres yeux. On ne se rend pas compte de l’étendue des dégâts que ça peut produire” nous expliquait Fabrice, un habitant du sud de la France, au sujet du mandat de Michel Barnier. Il continuait “Non mais c’est sûr que les incendies aussi c’était dramatique, mais, je ne sais pas comment dire… Ça reste quand même quelque chose de naturel”.

Si ces deux catastrophes de quelques mois d’intervalles ont beaucoup fait réagir les Français, il reste à savoir laquelle des deux a duré le plus longtemps : “d’après Wikipédia, le mandat de Michel Barnier a duré 3 mois et 8 jours, alors que les incendies dans l’Aude ont duré 6 jours. Néanmoins, en temps d’antenne, l’ancien premier ministre a été vu 16h23 durant cette période, alors que les incendies ont affiché 22h10 de présence à la télévision. C’est pour cette raison que beaucoup ont l’impression qu’ils ont duré plus longtemps. Mais c’est aussi parce que c’était bien plus fascinant à regarder.” nous explique Wilfried C, spécialiste média.

Il existe bien d’autres cas de distorsions temporelles

Si ce phénomène de mauvaise perception du temps est toujours surprenant, il n’est pourtant pas rare. On pense par exemple à la cuisson des pâtes qui durent 10 minutes en réalité, mais dont le ressenti peut monter jusqu’à 28 minutes lors d’une grosse fringale. Mais c’est aussi le cas pour un match de foot de Ligue 1, qui est perçu comme durant en moyenne 3h45. Le cas le plus marquant restant un discours d’une heure de François Bayrou, qui est généralement perçu comme durant entre 8 et 11 ans.