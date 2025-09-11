Qui est Gilles, ce retraité obèse et dégarni qui trouve que Nelly Furtado devrait faire un régime ?

Huit heures par jour. C’est le temps que Gilles consacre chaque jour à sa passion : juger le corps des femmes qui ne lui ont rien demandé. Depuis son départ à la retraite en 2006, le vieil homme peut se consacrer à plein temps à son hobby, avec un certain talent. “Le fat shaming de Britney Spears en 2007, c’était moi”, avoue-t-il avec fierté.

Dans le salon de son petit pavillon, au cœur de la paisible bourgade de Vouziers, Gilles passe des journées entières à éplucher les comptes Instagram des stars féminines pour traquer la moindre vergeture. Et son avis sur la prise de poids de Nelly Furtado ne s’est pas fait attendre. “Il va falloir se calmer sur les frites….. #NellyFatado”, peut-on lire sous une photo récente de la chanteuse. Une réflexion dure mais qui, il l’espère, permettra à la chanteuse de se ressaisir.

Le retraité garde aussi un œil sur Rihanna, qu’il soupçonne de faire preuve de laisser-aller à l’occasion de sa 3ème grossesse. “Vivement le retour à la salle de sport pour perdre ces grosses cuisses...”, a-t-il commenté sur un cliché de la chanteuse. Une remarque likée par près de 580 internautes, visiblement préoccupés par cette prise de poids de la chanteuse enceinte d’à peine 8 mois et demi.

Si la star n’a pas encore réagi à ces précieux conseils, nul doute qu’ils sauront la motiver pour gérer au mieux son post-partum. Avec l’objectif, un jour peut-être, de plaire à nouveau à Gilles.