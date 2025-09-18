Le parc à toxicomanes encore squatté par des enfants venus faire du toboggan

C’est une scène devenue bien trop fréquente auxquels ont assisté les drogués du petit parc de Milly la forêt. “ On se retrouve ici, entre nous, pour notre shoot tranquille, dans une ambiance familiale. Et eux, ils débarquent avec leur goûter, leur cris, et leur insouciance.” déclare Denis accro au crack depuis 2018.

Un événement malheureusement pas isolé si l’on en croit Karine, très agacée, elle aussi, par les incursions des jeunes bambins “A l’origine, c’était un parc très mal fréquenté, où l’on pouvait se droguer à n’importe quelle heure de la journée. Maintenant, c’est devenu invivable avec tous ces cris d’enfants” témoigne t-elle.

Un ras le bol qui se retrouve dans de plus en plus de communes françaises. Pourtant les maires restent muets face à ce problème, et seul Robert Ménard semble avoir pris la pleine mesure de ces incivilités répétées “ On est face à une jeunesse qui ne respecte plus rien, avec un délitement des valeurs de la République. Chez moi ça ne serait pas possible, sinon on leur foutrait un grand coup de pied dans le cul à ces sales mioches” nous déclare t-il dans sa verve si reconnaissable.

Photo : Photo de Joanie xie