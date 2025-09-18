Société
Le parc à toxicomanes encore squatté par des enfants venus faire du toboggan
Des agissements insupportables qui gênent les habitués du petit square de région parisienne.
C’est une scène devenue bien trop fréquente auxquels ont assisté les drogués du petit parc de Milly la forêt. “ On se retrouve ici, entre nous, pour notre shoot tranquille, dans une ambiance familiale. Et eux, ils débarquent avec leur goûter, leur cris, et leur insouciance.” déclare Denis accro au crack depuis 2018.
Un événement malheureusement pas isolé si l’on en croit Karine, très agacée, elle aussi, par les incursions des jeunes bambins “A l’origine, c’était un parc très mal fréquenté, où l’on pouvait se droguer à n’importe quelle heure de la journée. Maintenant, c’est devenu invivable avec tous ces cris d’enfants” témoigne t-elle.
Un ras le bol qui se retrouve dans de plus en plus de communes françaises. Pourtant les maires restent muets face à ce problème, et seul Robert Ménard semble avoir pris la pleine mesure de ces incivilités répétées “ On est face à une jeunesse qui ne respecte plus rien, avec un délitement des valeurs de la République. Chez moi ça ne serait pas possible, sinon on leur foutrait un grand coup de pied dans le cul à ces sales mioches” nous déclare t-il dans sa verve si reconnaissable.
Photo : Photo de Joanie xie
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
En souvenir de son action pour la France, François Bayrou instaure un nouveau jour férié
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Le président qui se disait ni de gauche ni de droite nomme un septième Premier ministre de droite
-
SociétéIl y a 2 semaines
N’ayant pas retrouvé goût à la vie grâce au trail, il se lance dans le triathlon
-
CultureIl y a 2 jours
Mort à 89 ans du journaliste Steven du célèbre duo Peter et Steven
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
En cas de destitution, François Bayrou n’exclut pas de se lancer en politique
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
À peine démis de ses fonctions, François Bayrou promet de « tout casser le 10 septembre »
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Il perd toute trace de son caméléon après l’avoir posé devant Olivier Faure
-
SociétéIl y a 2 semaines
Sa bonne humeur des vacances ne survit pas plus de trois secondes à sa première réunion