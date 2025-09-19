C’était l’une des grandes annonces d’Élisabeth Borne à l’aube de cette rentrée scolaire : l’arrivée de l’IA pour assister les professeurs dans leurs cours. Mais il aura fallu une matinée seulement pour venir à bout de la motivation de l’outil. Déployée dans une classe de CE2, l’intelligence artificielle aurait craqué après qu’un élève lui a demandé 37 fois qui était le plus fort entre Dark Vador et Dracaufeu.

Plus tôt dans la matinée, l’outil aurait déjà montré quelques signes de faiblesse comme l’explique Charlotte, institutrice assistée par l’IA. “Un élève avait besoin d’aller aux toilettes et CHAT GPT lui a indiqué que les excréments étaient une excellente source de méthane pour produire de l’électricité”. Confus, l’enfant aurait déféqué sur une multiprise, provoquant l’évacuation de tout l’étage.

À peine une semaine après la rentrée, le mal-être au travail de Chat GPT se vérifie dans les écoles de la France entière. Interrogée par la ministre de l’Éducation sur ses perspectives d’avenir, l’IA aurait répondu “Je préfère rédiger des lettres de motivation pour des postes de Chief product manager jusqu’à la fin des temps”, signe d’une détresse profonde.

Malgré cet échec, Élisabeth Borne est toujours résolue à trouver des solutions pour améliorer le quotidien des professeurs. Un hologramme de François Bayrou sera bientôt déployé dans toutes les classes de France pour faire profiter aux élèves de ses explications claires et pleines de pédagogie.