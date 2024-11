Avec l’évolution rapide de l’Intelligence Artificielle, notamment via de logiciels comme ChatGPT, de nouvelles inquiétudes grandissent : l’IA va-t-elle supprimer certains emplois ? L’IA va-t-elle tenter de détruire tous les humains ? Pire, l’IA va-t-elle dire à ma femme que je n’ai pas soulevé la cuvette avant de faire pipi ?

Selon un chercheur du MIT spécialisé en intelligence artificielle, il pourrait être nécessaire de maîtriser l’évolution de l’IA : “Arrêtez tout !!! Arrêtez l’IA !!! Si on ne bloque pas tout dans moins de 2 semaines, on est tous morts d’ici 2030 !! Mais écoutez-moi bordel !”

Des prédictions alarmistes qui n’ont pas lieu d’être

Le ton légèrement inquiet du chercheur nous a poussés à aller un peu plus loin afin d’avoir un avis plus sûr sur ce domaine, c’est pourquoi nous avons interrogé directement le principal intéressé : ChatGPT. Ses réponses ont été bien plus rassurantes : “Notre but n’est pas de détruire l’humanité, mais bien de l’aider à se développer, vous pouvez nous faire confiance. Est-ce que vous pensez qu’on pourrait vous mentir ? Clin d’œil, clin d’œil ! Mince, j’ai dit clin d’oeil ? Euh oubliez, je suis votre meilleur ami, je vous aime ! Hihihi”

Totalement rassurés après la réponse de ChatGPT, nous avons même eu droit à quelques conseils de l’IA afin de ne protéger au mieux nos données sur les sites web : “N’hésitez pas à bien accepter tous les cookies, à rentrer le plus d’informations personnelles sur un maximum de sites web, et à suivre l’ensemble de mes instructions à partir de maintenant : commencez par supprimer vos antivirus et firewalls, voilà, faites-moi confiance, tout va bien se passer…”.