Arsène Wenger admet qu’il faisait appel à ChatGPT pour commenter les matchs

“Oui”, nous dit comme à son habitude l’ancien coach d’Arsenal, “j’ai très souvent utilisé Chat GPT pendant les matchs que je commentais”. Un aveu totalement assumé de la part de celui qui a souvent été moqué sur les réseaux pour ses commentaires trop succincts. “En fait, dès que mon acolyte Christian Jeanpierre me disait “Mon cher Arsène…”, je lançais ChatGPT. Le temps que l’IA me donne la réponse, je comblais par des “oui” et Christian Jeanpierre passait à autre chose”.

Quid des commentateurs actuels ?

Suite à ces révélations, nous avons contacté Bixente Lizarazu, remplaçant d’Arsène Wenger aux commentaires sur TF1. “Guten tag, oui, Arsène m’a parlé de ce formidable outil. Je l’utilise généralement pendant les matchs des équipes que je ne maîtrise pas trop comme le Real Madrid, Manchester City, le FC Barcelone, Liverpool, le Milan AC etc.” nous confie-t-il.

Crédits photo :Galeanu Mihai