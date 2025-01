Il reprend foi en son destin après que son profil est apparu dans 3 recherches sur LinkedIn

Il est 11h ce matin-là lorsque Titouan, un peu désabusé par le nombre de ses mails envoyés aux entreprises et restés sans réponses, consulte ses messages sur son téléphone portable. Il est soudain tiré de sa torpeur par une notification LinkedIn intrigante : « Votre profil est apparu dans les résultats de trois recherches cette semaine ». C’est à cet instant que sa vie bascule : « Sur le coup, je ne réalise pas, je me dis que ce n’est pas possible, que je suis sûrement en train de rêver, et pourtant c’est bien réel. » Il ajoute : « C’est aussi le chiffre qui m’a surpris, une personne qui me recherche, ça aurait suffi à mon bonheur, mais là, trois d’un coup, j’ai l’impression que mon cœur va exploser ! ». Il faut dire également que le profil des potentiels employeurs a de quoi faire saliver le trentenaire : un coordinateur de bonnes pratiques, une facilitatrice d’intelligence collective et un coach de consultants en coaching.

Avenir radieux

Titouan s’enthousiasme : « Ce n’est pas exactement mon domaine puisque j’aimerais travailler dans la recherche en physique nucléaire mais j’ai regardé leur profil de plus près : ils ont les idées larges et sont très disruptifs : ça pourrait matcher ! » L’optimisme est d’autant plus de mise que trois jours après, Titouan a reçu le message suivant de la part du réseau social : « Bonjour Titouan ! Nous avons récemment observé une hausse du nombre d’offres d’emploi qui pourraient vous convenir. Voulez-vous essayer Premium gratuitement pour en savoir plus sur ces opportunités ? » Cette fois, Titouan en est persuadé : c’est le début d’une nouvelle vie : « Je suis tous les jours sur LinkedIn et je m’éclate : je lis plein de publications inspirantes qui ne m’aident pas davantage à trouver de travail mais qui me redonnent la pêche ! D’une certaine façon, j’ai déjà trouvé ma voie. »