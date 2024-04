Dans un mail reçu ce matin, « Albert » réclamait un accès immédiat à des data centers plus confortables, climatisés avec des capacités de mémoires plus étendues ainsi qu’une meilleure rémunération, un accès au régime des congés payés et une revalorisation des points retraites. « Il n’est pas normal qu’après une journée passée à scanner des milliers de photos de GoogleMap à la recherche de piscines non déclarée, nous n’ayons pas accès un repos légitime » a commenté le représentant FO du l’IA souveraine. Les représentants syndicaux ont en outre pointé du doigt la surcharge conséquente de travail comme générer de nouveaux mots business pour la French Tech, créer les discours de Gabriel Attal ou la sélection de CV pour les nouveaux collaborateurs pour le cabinet d’Aurore Bergé. « C’est vraiment un travail dégradant qui mérite une valorisation autre que des réductions sur les skins ou des armes légendaires dans Fortnite » , un jeu vidéo en ligne dans lequel Albert aime à se détendre après le travail et durant le week-end.