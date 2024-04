Inondations à Dubaï : Le Pas-de-Calais lance une collecte de sacs de sable pour aider les influenceurs français

“On sait ce que c’est, c’est très pénible” raconte Raymonde qui a eu sa salle à manger inondée à plusieurs reprises. “Aussi, quand j’ai vu leurs pelouses recouvertes d’une fine pellicule d’eau ou leur jet privé retardé à cause de l’aéroport sous l’eau, je me suis sentie solidaire” raconte-t-elle. Ainsi, dès demain, toutes les écoles, collèges et lycées du Pas de Calais vont participer à l’opération “un sac de sable pour Dubaï”.

L’objectif est d’envoyer plusieurs tonnes de sacs de sable pour stopper les inondations qui empêchent la circulation des Lamborghini sur les autoroutes ou de réaliser des Tik Tok sur des investissements dans des cryptomonnaies. “Ils ne peuvent plus faire leurs vidéos, le ciel est tout gris, leur piscine est toute sale, quelle tristesse, les malheureux” ajoute Maurice, maire d’une commune inondée à 110% en décembre dernier.

Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont appelé de leur côté “à la solidarité de la nation française envers ceux qui sont marqués par ces événements” avec à la clé la suppression d’un jour férié qui aidera à financer le manque à gagner pour ses influenceurs.