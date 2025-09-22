Une pétition contre l’arrivée de l’automne recueille plus de 3 millions de signatures

L’automne débutera cette année le 22 septembre, le jour de l’équinoxe, c’est-à-dire le jour où la position de la Terre face au soleil est de telle sorte que la durée du jour est égale à celle de la nuit. Mais certains citoyens se contrefichent du calcul des éphémérides et s’opposent à l’arrivée de l’automne. Dans une pétition, 3 millions d’entre eux demandent instamment au gouvernement de décaler provisoirement ladite saison, de la supprimer ou encore d’instaurer un 2e printemps pour que l’automne soit plus acceptable : « Passer directement de l’été à l’automne, c’est un peu comme lire un livre de Christine Angot juste après un Dostoïevski, il y a des limites humaines à ne pas franchir. » Puis d’ajouter : « Le combo Sébastien Lecornu Premier ministre, arrivée de l’automne et fin de la série « L’été où je suis devenue jolie », c’est trop. Il faut savoir dire stop. »

Quel avenir pour l’automne ?

Au cas où ils n’obtiendraient pas immédiatement satisfaction, les signataires proposent, à défaut, des températures qui ne descendent pas sous les 10 degrés jusqu’à fin janvier et un maximum de trois jours d’averses en novembre. Ils concluent ainsi leur texte : « Ça fait des années qu’on encaisse sans rien dire et qu’on se prend de front la rentrée, les factures et le mauvais temps, il est temps que ça change, on ne veut pas vivre comme avant, on est en 2025 ! ». Interrogé par nos confrères du Parisien, le président Emmanuel Macron a assuré qu’il trouvait cette demande « légitime » et qu’il n’était « a priori pas contre ». Il a ensuite affirmé qu’« en même temps » cette revendication n’était « pas la priorité du gouvernement » et qu’il y était « plutôt défavorable. »

Une autre pétition est en passe d’atteindre le million de signatures, elle réclame la suppression immédiate du lundi.