Il oublie de mettre ses pieds en canard : la chenille part avec un retard de 2h30

Sur le quai de la gare Montparnasse, les voyageurs prennent leur mal en patience, mais ne cachent pas leur exaspération. “On n’est pas surpris, c’est toujours la même chose avec les chenilles”, maugrée un passager en attendant patiemment la reprise du trafic. “On m’avait dit que la chenille partait toujours à l’heure…Encore un coup de la CGT ”, glisse une autre voyageuse.

Pourtant, aucune grève à déplorer cette fois-ci : le retard est dû à un voyageur étourdi ayant oublié de poser ses deux pieds en canard pour que la chenille se prépare. Une situation pas si rare, selon le chef de gare : “La responsabilité des passagers est engagée dans 45 % des retards. Nous comptons sur la vigilance de chacun pour que la chenille circule dans les meilleures conditions”.

Si les incidents sont généralement sans gravité, ils peuvent néanmoins prendre une tournure dramatique. Le mois dernier, un voyageur ayant oublié d’accrocher ses mains à la taille de son voisin avait provoqué le déraillement de la chenille, causant la mort de 128 passagers.

Pour éviter que de tels drames se reproduisent, les conducteurs de chenille rappellent aux passagers l’obligation de prier la chenille et le bon Dieu sous peine d’une amende de 135 €.