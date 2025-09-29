La taxation des ultras-riches passe devant les plans à trois dans les fantasmes préférés des Français

C’est un petit séisme dans le monde du fantasme, longtemps dominé par le triolisme. Selon une étude parue en septembre, 68 % des Français sont excités à l’idée que la taxe Zucman entre en application. Plus surprenant encore, ils sont 14 % à vouloir manger du caviar Beluga sur le corps nu de Vincent Bolloré et 47 % à rêver de faire l’amour dans une baignoire remplie avec les larmes de Bernard Arnault.

Interrogée par nos équipes, une participante à l’enquête nous confirme que le fantasme de la douche ou du bel inconnu est bel et bien dépassé. “Aujourd’hui la seule chose qui me fait vibrer, c’est l’idée de voir les très hauts patrimoines reverser un impôt qui équivaut à 2 % de leur richesse”. La jeune femme nous confie être devenue accro aux vidéos de grands patrons du CAC40 qui écument les plateaux des chaînes d’infos pour menacer de défiscaliser encore plus si la loi devait passer.

Des chiffres pas si étonnant, si l’on en croit Jean-Luc Grolet, responsable de l’étude. “La politique a un impact direct sur la sexualité des Français : en 2023, les Français étaient 42 % à fantasmer sur un rapport BDSM impliquant Elisabeth Borne et un recours au 49.3”. L’actualité récente vient encore chambouler l’étude, puisque 7 % des Français avouent avoir envie de partager un moment intime avec Nicolas Sarkozy en prison et 2 % rêvent d’être une bonnette de micro Mediapart pour se faire malmener par Carla Bruni.

Informé de cette étude, Sébastien Lecornu a tenu à rassurer les Français : “La taxe Zucman ne sera jamais appliquée afin de ne pas priver nos concitoyens de ce très beau fantasme”.