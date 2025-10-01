Société
Nestlé Waters attaque l’eau des égouts de Paris en justice pour plagiat
C’est par un communiqué de presse que le groupe a dévoilé vouloir intenter une action en justice contre la ville de Paris pour contrefaçon et plagiat.
Stéphane Simon, l’un des dirigeants de la firme française, n’en décolère pas : « Il y a quelques semaines, nous avons découvert après des analyses que l’eau des égouts de Paris contenait les mêmes bactéries que nos eaux minérales naturelles. C’est une honte, un scandale ».
Chez Nestlé Waters, on insiste : « Nous sommes très attachés à offrir à nos clients une expérience unique lorsqu’ils consomment nos eaux minérales naturelles. Voir les égouts parisiens se permettre de reproduire gratuitement notre signature bactérienne est tout simplement intolérable. » Le groupe réclame réparation et envisage même d’exiger de la mairie qu’elle change intégralement la composition des égouts afin de garantir l’authenticité du patrimoine bactérien Nestlé Waters.
De son côté, la Ville de Paris assure qu’il n’y a aucune volonté de plagiat et rappelle que « l’eau des égouts n’est surtout pas destinée à être consommée » Nestlé n’exclut pas d’étendre ses poursuites à quiconque tenterait de les copier comme les flaques d’eau, l’eau croupie ou encore les piscines municipales qui commence à avoir le même goût que l’Hépar.
